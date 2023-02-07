بدء فعاليات البرنامج التثقيفي لحفظة القرآن الكريم في دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، أطفال البرنامج التثقيفي لحفظة القرآن الكريم "حق الطفل"، والذي أطلقته وزارة الأوقاف.

وجاء اللقاء فى مستهل الرحلة الترفيهية المجانية التى نظمتها مديرية الأوقاف لإدخال السرور على الأطفال خلال إجازة نصف العام، بحضور فضيلة الشيخ محمد سلامة، مدير المديرية، ووحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة دمياط.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بلقائها مع حفظة القرآن الكريم، كما هنأتهم بما أنعم الله عليهم من حفظ كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

ودعت الأطفال إلى التحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو إليه من سلوكيات وأخلاق حميدة.

فى سياق متصل، أعربت المحافظ عن تقديرها لجهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، لرعاية أبناء الوطن وتنشئتهم تنشئة دينية وسطية، وتقديم جميع سبل الدعم اللازم لهم.

وأكدت حرص المحافظة على تحقيق التعاون المستمر لتحقيق ذلك بشكل كامل، كما وجهت التحية لأسرهم على دعمهم الكبير لهم لبناء جيل قوى ومستنير قادر على استكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالى.

هذا وسيتضمن اليوم الترفيهي زيارة منطقة اللسان بمدينة رأس البر وحديقة بنت الشاطئ ومسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط.