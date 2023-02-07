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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الصناعة: لا يوجد عاملا مصريا واحدا فُصل خلال أزمة كورونا

وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة

أكد ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، أنّه لا يوجد عامل مصري واحد جرى فصله في فترة جائحة كورونا أو في ظل الأزمة الحالية، موضحًا: "مفيش ناس طلعت قالت إن في مصنع سرح عمالة، وأحيي الصناعة المصرية الوطنية على ذلك".

وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أن الصناعة المصرية الوطنية استطاعت أن تكون مساندة وداعمة للدولة المصرية في جهودها المبذولة على مدار السنوات الماضية، واستطاعت الحفاظ على بيوت العمالة المصرية.  

وتابع المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، أنّ اتفاقية التجارة الحرة التي تضم 54 دولة أفريقية تعني أن هناك ميزات تفضيلية لدخول المنتج المصري لهذه الأسواق دون دفع رسوم أو وجود قيود جمركية، وبالتالي فإن هذا الأمر في حد ذاته يمثل عامل جذب مهم للغاية، كما أن عددا كبيرًا من البنوك المصرية بدأت تحاول فتح فروع رئيسة لها، من أجل ضمان حصول المستثمر أو المصدر على عائدات صادراته.

 

 لم تترك الصانع أو المصدر

وواصل: "الدولة المصرية لم تترك الصانع أو المصدر أو أي طرف في القطاع الإنتاجية إلا وقدمت المساعدة له، وكل ذلك أدى إلى إيجاد التوازن للحفاظ على الأصول الغنتاجية وأسواقنا التصديرية، حققنا 12% ارتفاع في معدل الصادرات، رغم العديد من القيود التي أثرت على استيراد مستلزمات الإنتاج".

التجارة والصناعة جائحة كورونا اتفاقية التجارة الحرة الدولة المصرية البنوك المصرية

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