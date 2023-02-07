عضو مجلس الشيوخ: مصر للطيران بخير.. ولا توجد أي نية لبيعها

تحدث النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مناقشة المجلس تحويل الطائرات المكهنة لتحويل لمطاعم سياحية، موضحًا: "الموضوعات كانت متعددة مع وزير الطيران، ملف الطائرات المكهنة جرى تأجيل المناقشة فيه، ولكن كان هناك موضوعين رئيسيين، الأول هو أن مدينة ايربورت سيتي كانت مدينة سياحية ترفيهية استثمارية، كان سيتم تدشينها في محيط مطار القاهرة، وكان بداية الحديث عنها في عام 2014".

وأضاف القط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "هناك مستثمر بالفعل تقدم لها وحصل على المناقصة، ولكن الوزارة أفادتنا أمس، أنه نظرا لظروف اقتصادية معينة انسحب هذا المستثمر وتم فض التعاقد بصورة ودية، وتحدثنا مع الوزارة بأن المشروع كان فيه إضافة كبيرة للدولة المصرية واستثمارات عالية".

وتابع: "المشروع في إطار الدراسة وطلبنا إطارا زمنيا محددا لهذه الدراسة حتى تقدم للأجهزة المعنية والقيادة السياسية ويتم اعتماده، المنطقة حيوية للغاية ولها بعدا استثماريا كبيرا، والوزارة ستوافينا بالموعد المحدد".

وأكد، أن الموضوع الثاني هو شركة مصر للطيران، التي تعرضت لشائعات كثيرة مؤخرا، حيث جرى التأكيد على أنّ هذه الشركة بخير ولا توجد أي نية لبيعها، وتم مناقشة الوزارة في خطة دمج شركات مصر للطيران، لأن الشركة عبارة عن شركة قابضة و8 شركات تابعة: "كان هناك خطة للدمج من قبل جهاز التنظيم والإدارة واعتمده رئيس مجلس الوزراء".

هناك خطوات تحدث

وأشار، إلى ان وزير الطيران ناقش مجلس الشيوخ في الأمر وأفاد بأن هناك خطوات تحدث في هذا الملف، ولكنه كان في حاجة إلى دراسة الملف بطريقة أدق بعد توليه الوزارة، واتفق مجلس الشيوخ على أن يسير الأمر بوتيرة أسرع.

