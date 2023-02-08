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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السباحة عبلة خيري عن والدها: لم يدخل الفن بالواسطة

السباحة عبلة خيري
السباحة عبلة خيري

أكدت  السباحة العالمية عبلة خيري، صاحبة إنجاز أول سباحة تعبر المانش في عام 1974 وإبنة الفنان الراحل عادل خيري  وحفيدة الكاتب المسرحي بديع خيري أنها محظوظة كونها ابنة الفنان عادل خيري  وأنها تنتمي لهذه العائلة قائلة : “  أنا محظوظة أني بشوفه لحد دلوقتي لكن طول العمر شايفاه قدامي  في شاشة التليفزيون بأعماله وكل مابقى مضايقة  صدفة افتح ألاقي  مشهد من مشاهده ”.

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وأضافت عبلة خيري في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :"  والدي توفي صغير جداً  في سن 32 عاماً حيث كان مريضاً بمرض وراثي وهو السكر لانه كان يبذل مجهوداً  كبيراً  بدأ  حياته بفتح مكتب محاماه لكن لم يستطع التوفيق  بينه وبين الفن : كان بيدخل القاعة كمحامي الناس بتضحك بتفتكر مشاهده ووالدتي تعرفت عليه في كلية الحقوق وأحبته كمحامي قبل أن يكون فنان ".

 

 وأكدت أن والدها لم يدخل الفن بالواسطة كون والده هو بديع خيري قائلة : " ناس كتيرة بتفتكر أن الفن واسطة  وده مش حقيقيمع والدي لان ابويا كان بيقف  على خشبة المسرح ويلتقي الجمهور مباشرة  وصعب أوي يكون في  واسطة في المسرح وقد كان  فناناً حقيقياً وموهوب جدا "

 

 ولفتت إلى أنها رغم أنها لم تشاهده  لكن والدتها  إيناس حقي كانت تقص لها جوانباً من شخصيته قائلة : “ والدتي كانت بتقول دمه خفيف وبسيط جداً وخير جداً وكان بيقلها  نفسي يبقى عند 12 بنت ولكن ملحقش وصل  لثلاثة بنات في عمر زواج سبع سنوات”. 

 

 وعن جدها الراحل بديع خيري  قالت : “جدي  عبقري لكن لم يأخذ حقه وهوتوأم سيد درويش ونجيب الريحاني وكان شخص خجولاً لا يحب الظهور ومع ذلك  كان شديد الطيبة  ”.

 

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