عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترفع حالة الاستعداد الأمني قبيل إلقاء الرئيس بايدن خطاب حالة الاتحاد

رفع حالة الاستعداد
رفع حالة الاستعداد الأمني قبيل إلقاء الرئيس بايدن خطاباً

رفعت السلطات الأمريكية في العاصمة واشنطن من حالة الاستعداد الأمني قبيل إلقاء الرئيس جو بايدن خطاب حالة الاتحاد، وهو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول.
وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن شرطة الكونجرس الأمريكية تتعقب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بمهاجمة مبنى الكونجرس الأمريكي، موضحة أن الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء واشنطن قد رفعت من مستوى الإجراءات الأمنية تزامناً مع خطاب حالة الاتحاد بعد ساعات.
وأضافت القناة أن من بين الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها إقامة سياج غير قابل للتوسع حول مبنى الكابيتول خلال عطلة نهاية الأسبوع .. مشيرة إلى أن بعض المعنيين يقولون إن الولايات المتحدة لا تزال في بيئة تهديد متزايدة في ظل أعمال عنف محتملة موجهة ضد المشرعين وإنفاذ القانون، وفقاً لنشرة شعبة الاستخبارات والتنسيق بين الوكالات التابعة لمبنى الكابيتول والتي تم تداولها في الأيام الأخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمود فتح الله يُعلنها: الزمالك كان يرغب في ضم عبدالله السعيد

أمريكا ترفع حالة الاستعداد الأمني قبيل إلقاء الرئيس بايدن خطاب حالة الاتحاد

بسبب 3 ملفات هامة.. آبي أحمد يذهب إلى فرنسا ويلتقي ماكرون

أيمن الكاشف: نتمنى أن يحقق الأهلي المعجزة الكروية ويصل لنهائي كأس العالم للأندية|فيديو

هاتها وانت جاى .. كيا سورينتو موديل 2023 بالسعودية

مالك FTX يوافق على عدم استخدام التطبيقات المشفرة كشرط لإطلاق سراحه بكفالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرق الدهون وتنزل الوزن.. 5 مشروبات خارقة من خزانة مطبخك

بالصور|شاب مصري يجمع القمامة ويتدرب مساء لتحقيق حلمه بالوصول للعالمية بكمال الأجسام

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس بكثرة؟ .. إليك الفوائد والأضرار

يا وجع القلب..أب لم يترك يد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض بالبرد القارص

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ