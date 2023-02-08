الرئيس الأمريكي: وحدنا الناتو وبنينا تحالفًا عالميًا ضد عدوان بوتين على أوكرانيا

في خطابه أمام الكونجرس

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإدارة المالية لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلا إن "ما يقرب من 25% من الدين الوطني بأكمله، وهو دين استغرق تراكمه 200 عام، تمت إضافته من قبل إدارة واحدة فقط، وهي الأخيرة".

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، شدد بايدن خلال خطابه الثاني عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في مواجهة موسكو، وذلك مع اقتراب الحرب من الذكرى السنوية الأولى لها، حيث قال "سوياً، فعلنا ما تفعله الولايات المتحدة دائمًا في أفضل حالاتها، لقد قدنا ووحدنا حلف (الناتو) وقمنا ببناء تحالف عالمي.. وقفنا ضد عدوان بوتين، ووقفنا إلى جانب الشعب الأوكراني .. وقد انضمت إلينا الليلة مرة أخرى سفيرة أوكرانيا في الولايات المتحدة وهي لا تمثل أمتها فحسب، بل شجاعة شعبها".

واختتم الرئيس جو بايدن خطابه الثاني عن حالة الاتحاد برسالة حول الوضع الحالي الذي تمر به الولايات المتحدة، قائلاً "لذلك أتيت للوفاء بالتزاماتي الدستورية بالإبلاغ عن حالة الاتحاد"، مشددًا على أن "روح هذه الأمة قوية، لأن العمود الفقري لهذه الأمة قوي، ولأن شعب هذه الأمة قوي".

وقال بايدن وسط تصفيق الحاضرين إن "حالة الاتحاد قوية"، مناشدًا الحزبين الجمهوري والديمقراطي العمل معًا بدلًا من "الصراع من أجل الصراع".