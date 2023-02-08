عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التحريض ضد الدولة والانضمام لجماعة إرهابية.. 57 متهما يواجهون هذه العقوبات

أعمال عنف
أعمال عنف

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، و التحريض ضد مؤسسات الدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان. 

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

عقوبة التحريض على الدولة

ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:

(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

التحريض مؤسسات الدولة جماعة إرهابية قانون مكافحة الإرهاب نظام الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

بسبب صفقات الزمالك.. مرتضى منصور في مجلس الدولة يقاضي اتحاد الكرة

نتيجة أسطورية..مارتن يول يوجه رسالة مؤثرة لـ الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الاربعاء 8-2-2023

للخريجين.. شيفروليه سبارك هاتشباك بـ 100 ألف جنيه| صور

احذر التعرض للعقوبة عند التقديم  لترخيص المحال في هذه الحالة.. تفاصيل

سر غياب مرتضي منصور عن نادي الزمالك وعدم تواجده| تفاصيل

سيبونا في حالنا.. الأهالي يرفضون تدخل الإدارات التعليمية في امتحانات المدارس الدولية

ضمن فريق الإنقاذ| المكسيك ترسل كلابا بوليسية إلى تركيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فرحة طفل سوري يرتشف الماء بعد 45 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا

تخطى فلامنجو.. هل يشهد نهائي كأس العالم لقاء عربيا بين الهلال والأهلي؟

بعد زلزال تركيا وسوريا.. السرير المنقذ للحياة يخطف الأنظار من جديد |شاهد

تعرّض للقتل وفقد إحدى عينيه بسبب كتاباته.. تفاصيل رواية سلمان رشدي الجديدة

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ