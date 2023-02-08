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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 2 مليار درهم حجم تداولات عقارات الشارقة خلال يناير الماضي

صدى البلد

سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية بإجمالي ملياري درهم خلال شهر يناير الماضي وذلك وفق نتائج التقرير الشهري الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة وبلغ إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة خلال الشهر الماضي 2,999 معاملة.

و بحسب وكالة انباء الامارات “وام” تواصل التداولات العقارية في إمارة الشارقة النمو والازدهار وذلك بفضل الدعم المتواصل الذي يحظى به هذا القطاع من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وتوجيهاتهما المستمرة بتسهيل عمل المطورين العقاريين وترسيخ مكانة الشارقة كبيئة جاذبة للمستثمرين العقاريين.

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و أظهرت إحصائية الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر يناير وصلت إلى 2,999 معاملةً حيث بلغ عدد معاملات البيع 673 معاملة بنسبة 22.5% من عدد المعاملات الكلي وبلغت عدد معاملات الرهن 250 معاملة بنسبة 8.3% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 510 ملايين درهم فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 2,076 معاملة ونسبتها 69.2%.

و جرت معاملات البيع في 93 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها 4.3 مليون قدم مربع وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 162 أرض فضاء في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 245معاملة بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 266معاملة من إجمالي المعاملات.

و أظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 136 معاملة تلتها منطقة الرقيبة بعدد 84 معاملة ثم الخان بـ 60 معاملة ثم منطقة حوشي بـ 49 معاملة بيع.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة الخان بقيمة تداول وصلت إلى 266.2 مليون درهم تلتها منطقة الرقيبة بحجم تداول بلغ 106.4مليون درهم وحققت منطقة مويلح التجارية نفس الرقم بـ 106.4 مليون درهم ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 69.6 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على منطقتي الثمامة بـ 6 معاملات والمدينة القاسمية بـ 5 معاملات ، أما من حيث قيمة التداول فقد شهدت منطقة الثمامة تداولات وصلت قيمتها إلى 7.9 مليون درهم تلتها منطقة "الطيبة1" بحجم تداول وصل إلى 2.6 مليون درهم.

وفي خورفكان جاءت منطقة المديفي كأعلى منطقة تداول بعدد 7 معاملات وصلت قيمتها إلى 5.7 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء تصدرت منطقة صناعية كلباء المشهد بعدد 6 معاملات بيع .. بينما جاءت منطقة "سهيلة31" أعلى منطقة من حيث حجم التداول بقيمة بلغت 1.6 مليون درهم.

التسجيل العقاري الشارقة العقارات حجم التداول الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التداول النقدي

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