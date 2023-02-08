رغم الصعوبات والتحديات|الرئيس الأمريكي: الديمقراطية واجهت أكبر تهديد لها قبل عامين.. ومازلنا صامدين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطابه عن حالة الاتحاد، إن الديمقراطية الأمريكية "لا تزال صامدة على الرغم من الصعوبات والتحديات في العامين الماضيين".

وأضاف بايدن، أمام نواب الكونجرس: "قبل عامين، واجهت الديمقراطية أكبر تهديد لها من الحرب الأهلية، واليوم، على الرغم من الضربات، لا تزال ديمقراطيتنا صامدة"، في إشارة إلى اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير عام 2021.

وتحدّث الرئيس الأمريكي عن التحديات التي جاءت مع جائحة فيروس كورونا، حيث تم إغلاق المدارس والشركات، مما أدى إلى توقف الاقتصاد، وقال إن الولايات المتحدة "لا تزال قادرة على التغلب على تلك التحديات".