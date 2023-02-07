الإمارات تطلق عملية «الفارس الشهم - 2» لإغاثة ودعم سوريا وتركيا

أعلنت الإمارات بدء عملية "الفارس الشهم - 2" التي تهدف إلى مساعدة سوريا وتركيا على مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

جاء ذلك بناء على توجيهات من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.

ولفتت الوكالة إلى أن "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع أعلنت بدء العملية التي تشارك فيها العديد من الجهات في الإمارات لتقديم الدعم لسوريا وتركيا وتشمل: القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي.

وتتضمن العملية تقديم مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة لدعم الدولتين في جهودها للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضتا له.

وأوضحت الوكالة أن أول طائرة تحمل مساعدات أقلعت من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا، مشيرة إلى أنها تضم فرق البحث والإنقاذ إضافة إلى الطواقم والمعدات الطبية.