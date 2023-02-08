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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح الملتقى السابع للشباب

صدى البلد

 يشارك  الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في افتتاح الملتقى السابع للشباب الذي تنظمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي، والذي يقام في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية لمدة أربعة أيام تحت عنوان: «الشباب والتميز» برعاية جامعة الأزهر  والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة،.

وذلك بمشاركة 100 طالبٍ مصري ووافد يمثلون  مختلف دول العالم، وذلك ضمن سلسلة الملتقيات الشبابية التي يحرص عليها مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالقاهرة في إطار أنشطته المتعددة؛ بهدف تنمية قدرات الشباب ودوافعهم نحو تحقيق التميز، إضافة إلى تطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية؛ من أجل تشكيل شخصية إيجابية تسهم بفاعلية في بناء مجتمعاتها وأوطانها، وذلك من خلال فعاليات ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية يشارك فيها الشباب.

ويستضيف ملتقى الشباب والتميز نخبة من علماء جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية؛ لإثراء الحوار، وتبادل الخبرات، وتعميق التواصل مع الشباب المشاركين في فعاليات الملتقى.

ويشارك في افتتاح فعاليات الملتقى فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وسعادة الدكتورعبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عضو مجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الطلاب الوافدين عميد كلية العلوم الأزهرية للوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والدكتور مصطفى الشيمي، مدير عام المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور سامح شراقي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر، والأستاذ عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والأستاذ محمد قاسم، مدير الجوالة بالجامعة، والأستاذ علي سامي، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

 

الدكتور سلامة داود الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب جامعة الأزهر

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