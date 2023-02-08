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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 24 ساعة.. ضبط تشكيل عصابي سرق أجهزة كمبيوتر وشاشات مدرسة بأسوان

ضبط متهمين - أرشيفية
ضبط متهمين - أرشيفية

نجح رجال مباحث مركز شرطة دراو شمال أسوان برئاسة الرائد كريم بدران رئيس المباحث، فى القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص أقدم على سرقة مدرسة الغابة الإعدادية تابع لدائرة المركز بعد مرور 24 ساعة من الواقعة.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة دراو يفيد بتعرض مدرسة الغابة الإعدادية التابعة لدائرة المركز للسرقة من عدة أشخاص مجهولين، وعلى الفور توجهت قوة أمنية من المركز إلى مكان البلاغ للمعاينة. 

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تشكيل عصابى

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد كريم بدران، والنقيب محمد أبو الشيخ، والذي تمكن من تحديد هوية المتهمين وموقعهم بعد مرور ساعات قليلة ، وعلى الفور تم التوجه إلى مواقع المتهمين للقبض عليهم وتبين انهم 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المدارس. 

وأثناء القبض عليهم كان بحوزتهم مسروقات المدرسة والتى كانت عبارة عن 7 أجهزة كمبيوتر، و10 شاشات عرض ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات. 

يأتي ذلك ضمن جهود رجال مباحث مركز شرطة دراو برئاسة الرائد كريم بدران لفرض السيطرة الأمنية والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والممتلكات وأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه. 

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