لمواصلة النتائج الإيجابية.. أشرف عطية يؤكد دعمه لنادي أسوان الرياضي

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء مجلس إدارة نادى أسوان الرياضي برئاسة المستشار الشافعى صالح، فى حضور المحاسب حمادة صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب أبو الحسن الشاذلي، أمين عام الصندوق بالنادي، بالإضافة إلى اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن اللقاء تناول ضرورة الحفاظ على استقرار مسيرة نادى أسوان الرياضي فى الدوري الممتاز بعد وصوله للمركز الثامن بـ 22 نقطة، مؤكداً دعمه لمسيرة النادي الكروية من خلال تحمل إقامة الفريق بأحد الفنادق السياحية، بجانب الإسراع في إنهاء موافقات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتنفيذ حزمة من المشروعات الاستثمارية في مقدمتها مشروع السور القبلي ، بجانب الاستغلال الأمثل لصالات الأفراح لخلق موارد مالية ذاتية تساهم في قيام النادي بدوره الرياضي والشبابي والاجتماعي والترفيهي.

نادى أسوان

وطالب اللواء أشرف عطية، بضرورة التركيز فى المرحلة القادمة والاستمرار فى النتائج الإيجابية حتى يستمر الفريق فى المنطقة الدافئة بترتيب جدول الدورى الممتاز مما يؤهله لضمان البقاء في دورى الأضواء وبما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.

ومن جانبه أشاد مجلس إدارة النادى بالجهود المبذولة من محافظ أسوان للارتقاء والعمل على إرساء دعائم التنمية والعمران، بجانب الدور البناء والملموس خلال المرحلة الأخيرة .

مؤكدين تطلعهم لاستمرار الدعم، وخاصة في ظل التحديات الحالية والتي من أبرزها صرف المستحقات المالية للاعبين فى ظل المنافسات القوية والتى كان أخرها فوزه على نادى الداخلية بنتيجة 2 / 1 ، ليبدأ جولات الدور الثانى بمباراته مع الإتحاد السكندرى غداً الخميس على إستاد برج العرب بالإسكندرية.

أنشطة متنوعة

والتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد اللجنة العليا المشتركة لمعاينة بيت العقاد، برئاسة العميد دكتور حسن الحفناوى من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وعضوية ممثلى إدارة الأشغال العسكرية ووزارة الإسكان والمرافق ، ومديرية الإسكان بالمحافظة ، واستشارى كلية الهندسة بجامعة أسوان. يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إيفاد لجنة عليا مشتركة للمعاينة الميدانية لـ بيت العقاد .

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، أكد محافظ أسوان أن تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لمعاينة بيت العقاد يعكس اهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب ، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد .