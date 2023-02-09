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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حفاظا على الأرواح..سكان الكيلو 22 بـ العجمي يطالبون بزيادة كشافات الإنارة

صدى البلد

أعرب سكان الكيلو 22 ونصف  - طريق الساحل -  متفرع من الصفا خلف غرفه الكهرباء - التابع لحى العجمى -  فى محافظة الإسكندرية ، عن استيائهم بسبب تهالك أعمدة الإنارة ولا يوجد بها أي إنارة مما يتسبب في العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.

 

ويقول المواطن محمد شعبان على في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من تهالك أعمدة الإنارة وعدم وجود كشافات أنارة بالشوارع ولا يوجد بها اى إنارة تذكر وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن.

 

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الإسكندرية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإنارة شوارع المنطقة والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم  لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01224807496

01228264648

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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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