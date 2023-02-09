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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد للتقدم للمسابقة البحثية لطلاب الجامعات المشاركة بمبادرة مكافحة الفساد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

كشفت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التقدم لطلاب جامعة عين شمس للمشاركة في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

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وأعلنت جامعة عين شمس، ان المسابقة تأتي في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب جريس.

ودعت جامعة عين شمس، أبناءها من الطلاب إلى الاشتراك في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي بين الجامعات المشاركة في مبادرة جريس.

وتهدف المسابقة البحثية إلى بناء جيل من الشباب قادر على حل المشكلات المتعلقة بالفساد وأسبابه وطرقه في شتى المجالات، وإعداد سياسات وتوصيات مبتكرة  تساعد صانعي القرار في القضاء على الفساد ومواجهته.

وأوضحت جامعة عين شمس شروط مسابقة التعليم العالي وعلى الطلاب الراغبين في المشاركة الأخذ بالإرشادات العامة التالية كشرط للتقدم للمسابقة:

1. أن يكون المتقدمون للمسابقة من طلاب الجامعة.

2. يتم الإشتراك في هيئة فرق من الطلاب من تخصصات مختلفة، بحد أقصى خمسة طلاب في كل فريق،سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

3. يتقدم كل فريق ببحث لا يتجاوز ثماني صفحات.

4. يقدم كل فريق ملخص سياسات يطرح حلولا مبتكرة للتعامل مع ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة، ويحدد كل فريق القضية التي يتناولها في ضوء قراءته وتحليله للوثائق اللازمة ومن أهمها: الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بنسخها الثلاث للفترات من: (٢٠١٤-۲۰۱۸م)، (۲۰۱۹- ۲۰۲۲م)، (۲۰۲۳-۲۰۳۰م)، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتقرير التنمية البشرية المصري ٢٠٢١، وغيره من الدراسات ذات الصلة.

5. يختار كل فريق صانع القرار الذي يوجه إليه ملخص السياسات، كما يختار الموضوع الذي يدور حوله

ملخص السياسات (التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي، القطاع الصحي، الجهاز الإداري للدولة، الخدمات العامة وغيرها ).

6. يتكون ملخص السياسات من:

أ. المكونات الأساسية: (العنوان – ملخص تنفيذي – مقدمة – تحليل الموقف – تصميم البدائل التوصيات-خاتمة- المراجع والهوامش)

ب. المكونات المكملة (بشرط أن تضيف): (إطارات شارحة أو ملخصة- حالات تطبيقية- جداول- أشكال-صور توضيحية).

ج. المكونات الشكلية:( الترويسة Header)- معد الورقة (الاسم/ الوظيفة)- الشكر والتقدير – تفصيلات الإصدار( الجهات المنظمة، المبادرة التي يأتي في إطارها الملخص).
د. يرفق عرض تقديمي مفصل، وفيديو تعليمي شارح لكل مكون من مكونات ملخص السياسات المشار إليها.

7. ترشح الجامعة بحثين من الأبحاث المقدمة، لخوض التصفيات مع الأبحاث المقدمة من الجامعات الأخرى المشاركة في المبادرة.

8. تتوجه الفرق الراغبة في المشاركة إلى إدارة رعاية الشباب بالجامعة للتسجيل في الفترة من (5 يناير إلى ٩ من فبراير ۲۰۲۳).

والجدير بالذكر أستقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب السيد اللواء خالد توفيق  مساعد رئيس اركان حرب القوات المسلحة لرعايه أسر الشهداء والمصابين  والمحاربين القدماء وجاء اللقاء لتعزيز سبل التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري للقوات المسلحة وكذلك للأطمئنان علي انتظام دورات التربية العسكرية والوقوف على برنامج التدريب وتطويره بما يتماشى فى زياده افق المعرفة وزياده الوعى وتنمية روح الولاء والانتماء والتعرف على الدور التى تقوم به الدولة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر التى تصبوا اليها لتحقيقها بحلول عام 2030.

ويأتي ذلك فى أطار الخدمات التعليمية المقدمة من جامعة عين شمس تحت رعايه االدكتور محمود المتيني  رئيس الجامعه والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و من ضمنها دورات التربية العسكرية  التي تتم تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى  بقيادة اللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري و تمثلها إدارة التربية العسكرية  تحت اشراف العقيد احمد فهمي مدير ادارة التربيه العسكريه بالجامعة وحضور العقيد طارق الشيمي نائب مدير الادارة وعمرو عصام المنسق الاداري بادارة التربيه العسكريه.

حيث قام قطاع التعليم والطلاب بتنظم لقاء جمع السيد اللواء خالد توفيق وطلاب جامعة عين شمس المنضمين لدورات التربية العسكرية المقامة حاليا في رحاب الجامعة ،حضر اللقاء العميد ا.ح عصام محمد عبد الجواد مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لشئون التربيه العسكرية .

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