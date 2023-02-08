انتقاد حاد.. ميدو: لاعيبة الأهلي كانت خايفة من ريال مدريد

انتقد أحمد حسام ميدو، لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من ريال مدريد برباعية مقابل هدف، بسبب التسرع وعدم الثقة في النفس وعدم وجود شجاعة.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ماتش فلامينجو لتحديد المركز الثالث صعب بالنسبة للأهلي، فلامينجو عليه ضغوط بعد خسارته من الهلال ومتقطع من الإعلام وهيدخل الماتش بكل قوة".

وأضاف: "مكنتش متوقع خوف لاعيبة الأهلي أمام ريال مدريد، اللاعيبة كانت بتتخلص من الكورة، وكان في تسرع واضح".

وواصل: "خسارة إنك متظهرش نفسك للعالم في ماتش زي ده، والطبيعي إنك تظهر نفسك قصاد العالم أمام ريال مدريد".

واختتم: "الكورة مش إمكانيات بس، الكورة إيمان بالنفس وثقة بالنفس، وبصراحة اللاعيب اللي بيلعب الماتشات الكبيرة ومعندوش ثقة في نفسه وإيمان بإمكانياته ميستحقش التواجد في المكانة دي".