عمليات الإجلاء مستمرة..رئيس اتحاد الطلاب المصريين في تركيا يتحدث عن أوضاع المصابين

قال أحمد ماهر، رئيس اتحاد الطلاب المصريين في تركيا، إن الاتحاد شكل لجنة إدارة للأزمة، وذلك بمجرد حدوث الزلزال المدمر، من أجل التواصل مع الجالية المصرية في الـ10 ولايات المنكوبة.

وأضاف “أحمد ماهر”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن عدد أبناء الجالية المصرية في الولايات المنكوبة يتراوح ما بين 350 إلى 500 شخص، والأغلبية من بينهم طلاب.



وسترسل: حتى الآن عمليات إجلاء الطلاب من المناطق المهددة والمنكوبة مستمرة، متابعا: تم إنقاذ وإجلاء 35 طالب من مدينة غازي عنتاب، إلى مكان آمن في إسطنبول.



وتم إجلاء 45 طالب وطالبة من ولاية هاتاي، و45 آخرين من مدينة اسكندرون، و13 من أنطاكيا، كما أنه تم نقل كافة المصابين إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات والإشاعات، وعددهم يصل إلى 4 مصابين.



وشدد على أن المصابين لا يعانون من كسور أو شروخ في العظام، ونتواصل مع وزارة الشباب والرياضة التركية، من أجل توفير سكن للمصريين.



