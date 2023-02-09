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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته مواد مخدرة في الدرب الأحمر

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه  لحيازته مواد مخدرة في الدرب الأحمر.

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وردت معلومات وتحريات مؤكده لمباحث القسم بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى  .

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإستهداف المخزن و ضبط المتهم وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد 64400 قرص مخدر لعقارى "زاناكس، البرازولام "- مبلغ مالى - هاتفى محمول- دراجة نارية " بدون لوحات معدنيـــة".

وإعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الدرب الاحمر مباحث القاهرة مواد مخدرة دراجة نارية المواد المخدرة قسم شرطة البساتين شرطة البساتين

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