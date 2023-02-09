مؤمن زكريا يشارك جمهوره صورا جديدة| شاهد

شارك مؤمن زكريا، لأعب الأهلي السابق، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مؤمن من التمرين الخاص ب فريق سموحة، وتفاعل الجمهور معه من خلال الرسائل.

من جانب آخر، أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تعيين مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق ضمن أعضاء الجهاز الفني لفريق كرة القدم تحت قيادة أحمد سامي.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "علاقتي بمؤمن زكريا ليست وليدة اللحظة ، ولكنها علاقة ممتدة لسنوات طويلة يكفي أنه أول لاعب وثق فينا ووقع لنا في اول سنة دوري ممتاز وكان قمة الاخلاق والاحترام ولم يحدث نصيب ولعب للمصري.



وتابع "علاقتي به لم تنقطع وقام بزيارتي اكثر من مرة ، واسترشدت برأيه في العديد من اللاعبين الذين لعبوا لسموحة قبل انضمامهم ، وكان خير العون ولم يخزلنا ابدا ، ولذا فهو صاحب فضل ولة علينا حق ووجودة قيمة كبيرة ورمز للامانة والرجولة.