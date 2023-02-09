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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع دمياط ..شاهد

رفع مياه الامطار
رفع مياه الامطار

أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن للتعامل مع سقوط الأمطار الناتجة عن تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق،  حيث تم الدفع بالمعدات و الفرق الفنية لتنفيذ تلك الأعمال، بشكل دورى لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية.

 لافتة الى أنه تم التأكيد على استمرار انتشار المعدات لحين تحسن الأحوال الجوية ، والمتابعة الميدانية لرفع أى تراكمات للمياه بالشوارع..

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دمياط سقوط الأمطار الحركة المرورية الاحوال الجوية المتابعة الميدانية محافظ دمياط منال عوض محافظ دمياط

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