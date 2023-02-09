استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع دمياط ..شاهد

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن للتعامل مع سقوط الأمطار الناتجة عن تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق، حيث تم الدفع بالمعدات و الفرق الفنية لتنفيذ تلك الأعمال، بشكل دورى لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية.

لافتة الى أنه تم التأكيد على استمرار انتشار المعدات لحين تحسن الأحوال الجوية ، والمتابعة الميدانية لرفع أى تراكمات للمياه بالشوارع..

FB_IMG_1675933358298

FB_IMG_1675933355321

FB_IMG_1675933350084