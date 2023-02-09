سائق توك توك يدهس أجنبي ويهرب والأمن يضبطه

ألقى رجال الأمن القبض علي سائق "توك توك" بالمرج لاصطدامه بأحد الأشخاص محدثاً إصابته.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بنزيف بالمخ إثر إدعاء مصادمة.



بالانتقال والفحص تبين اصطدام " توك توك " مجهولة بالمجنى عليه ولاذ قائدها بالفرار بها ، مما نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزته المركبة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه خوفاً من الأهالى لسيره عكس الإتجاه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.