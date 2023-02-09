البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.29% في منتصف تعاملات الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر البورصة"إيجي إكس 30" بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 17335 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 2855 نقطة.

وقفز مؤشر البورصة "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 20269 نقطة وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 7127 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2853 نقطة.

صعود مؤشر “إيجي إكس 100”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 4322 نقطة.