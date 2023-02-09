مركز السينما العربية يشهد عاماً حافلا بالأنشطة والإنجازات

شهد عام 2022 نشاطاً مكثفاً لمركز السينما العربية الذي يواصل دعمه وترويجه للسينما العربية في توفير نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في جميع أنحاء العالم.



وخلال هذا العام شارك مركز السينما العربية في عدد من المحافل السينمائية الإقليمية والدولية وهي:

مهرجان روتردام السينمائي الدولي – هولندا، مهرجان برلين السينمائي الدولي – ألمانيا، ملتقى بيروت السينمائي – لبنان، مهرجان مالمو للسينما العربية – السويد، مهرجان كان السينمائي الدولي – فرنسا، مهرجان فينيسيا السينمائي – إيطاليا، مهرجان تورنتو السينمائي الدولي – كندا، مهرجان الشارقة السينمائي الدولي – الإمارات، أيام قرطاج السينمائية – تونس، مهرجان مراكش السينمائي – المغرب، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي – مصر، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - السعودية.



وفي إطار فعاليات مهرجان كان السينمائي شارك مركز السينما العربية في جلسات التعارف والتواصل بين المنتجين العرب والأوروبيين وذلك بالمشاركة مع European Film Promotion. ومن أنشطته خلال مهرجان كان كذلك، نشر المركز العدد 16 من مجلة السينما العربية الذي كشف عن إطلاق حملة 75 سنة من السينما الفلسطينية، والتي يلقي الضوء فيها على أهم الأفلام الفلسطينية وصناعها، بالإضافة إلى قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في العالم العربي.



وفي مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي شارك مركز السينما العربية في رعاية حفل استقبال جسر فينيسيا للإنتاج Venice Production Bridge وهو منصة تستضيف خبراء ومحترفي صناعة السينما من أنحاء العالم من خلال العروض واللقاءات والندوات. وخلال فعاليات المهرجان نشر المركز العدد 17 من مجلة السينما العربية.



على مدار عام 2022 قدم مركز السينما مجموعة من الجوائز لصناع السينما العرب في مختلف المهرجانات والتظاهرات السينمائية، وهي:

- جائزة شخصية العام السينمائية والتي قدمها المركز بالتعاون مع مجلة the Hollywood reporter الأميركية ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي، ومنحت الجائزة للمنتج والمخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية.



- اختار مركز السينما العربية 3 منتجين عرب للمشاركة في روتردام لاب لعام 2023 وهم:

- المنتج اليمني محمد الجابري خلال ملتقى القاهرة السينمائي المقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

- المنتجة السعودية لجين باخشوين خلال سوق البحر الأحمر المقام ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

- المنتج اللبناني ميشال زرازير خلال سوق البحر الأحمر المقام ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



أعلن مركز السينما العربية خلال مشاركته في فعاليات مهرجان كان السينمائي عن جوائز النقاد للأفلام العربية والتي جاءت كالتالي:

- أفضل فيلم ريش | إخراج: عمر الزهيري | مصر

- أفضل ممثل: علي سليمان | فيلم أميرة | فلسطين

- أفضل ممثلة: ميساء عبد الهادي | فيلم صالون هدى | فلسطين

- أفضل مخرج: عمر الزهيري | فيلم ريش | مصر

- أفضل سيناريو: أحمد عامر وعمر الزهيري | فيلم ريش | مصر

- أفضل فيلم تسجيلي: يوميات الحصار | إخراج عبد الله الخطيب | فلسطين، لبنان





كما أعلن مركز السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي عن جائزة الإنجاز في النقد السينمائي والتي فاز بها كل من:

- الناقد السينمائي العراقي زياد الخزاعي

- الناقد الأمريكي جاي ويسبرغ

أما جائزة النقاد العرب للفيلم الأوروبي فقد تم الإعلان عنها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي وقد فاز بها الفيلم البولندي EO من إخراج جيرزي سكليموسكي.

كما يواصل مركز السينما العربية نشاطه مع بداية عام 2023 وذلك بالمشاركة في فعاليات الدورة 36 من مهرجان روتردام السينمائي الدولي، والدورة 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.