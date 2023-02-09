نشرة السوشيال ميديا.. إعلان رسمي من الأهلي حول إنهاء أزمة كهربا.. ومنة فضالي تخطف القلوب بصور عفوية

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تغييرات غير متوقعة.. فرج عامر يعلق على خسارة الأهلي أمام ريال مدريد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علي خسارة النادي الأهلي أمام ريال مدريد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: "للاسف خروج احمد عبد القادر وحسين الشحات وديانج تغييرات غير متوقعة علي الاطلاق من كولر. لانهم كانوا افضل من في الملعب و يضاف اليهم محمد عبد المنعم، ومحمد الشناوي ومحمد هاني هم دول نجوم المباراة

‏⁧‫#الاهلي_ريال_مدريد‬⁩".

ضحكة ساحرة.. منة فضالي تخطف القلوب بصور عفوية

شاركت الفنانة منة فضالي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي في لقطات عفوية، مرتدية فستان أنيق باللون البينك، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي اكتافها.

شاهد.. صورة نادرة للفنان الراحل علاء ولي الدين من زفاف محمد هنيدي

شارك المخرج مجدي الهواري، صورة نادرة للفنان الراحل علاء ولي الدين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر في الصورة كل من الفنان الراحل علاء ولي الدين، والفنان كريم عبد العزيز، والفنان شريف منير، من حفل زفاف الفنان محمد هنيدي.

لاعبو النادي الأهلي يتضامنون مع شهداء مشجعي الزمالك بمونديال الأندية.. شاهد

تضامن محمود كهربا، وحسين الشحات، ورامي ربيعة، لاعبوا النادي الأهلي، مع شهداء جماهير نادي الزمالك، في مباراة الأهلي وريال مدريد.

ونشر لاعبو النادي الأهلي، صورة لتضامن جماهير النادي من المباراة، مع جماهير الزمالك لـ 20 شهيدًا من الجماهير الذين توفوا منذ 7 سنوات.

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تدخل النادي الأهلي بإعلان رسمي بشأن أزمة كهربا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي في تويتة له: “قيد كهربا في القائمة الافريقية اعلان رسمي من النادي الاهلي. بنهاية أزمة كهربا والباقي مجرد توفيق اوضاع ودفع الغرامة بالزمن الاخير الذي يحدده الاتحاد الدولي”.