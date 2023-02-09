ضحكة ساحرة.. منة فضالي تخطف القلوب بصور عفوية

شاركت الفنانة منة فضالي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي في لقطات عفوية، مرتدية فستان أنيق باللون البينك، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي اكتافها.

ومن المقرر أن تشارك منة فضالي في الماراثون الرمضاني بمسلسل العمدة تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، ، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

كما تشارك منة فضالي في مسلسل "سر السلطان" من بطولة: أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، محمود قابيل، والعمل مأخوذ عن قصة "سره الباتع"، لـ الكاتب يوسف إدريس، ومن إخراج خالد يوسف.