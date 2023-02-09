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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البنتاجون بشأن هجوم الصين المحتمل على تايوان

الجيش الصيني
الجيش الصيني

قال كبير مسئولي السياسة في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الصراع بين الصين وتايوان ليس من المرجح على المدى القريب، مشيرًا إلى استمرار تفوق الولايات المتحدة العسكري وعدم استعداد بكين.

وقال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشئون السياسية، في حلقة بودكاست بعنوان "إرلي بيرد بريف" عن الأمن القومي: " لا أرى أي شيء يشير إلى أن هذا الشيء وشيك في العامين المقبلين".

وقال كال إن ” الرئيس الصيني ربما لم يتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيشن حملة محفوفة بالمخاطر أم لا. لا أرى أي شيء يشير إلى أن شي جين بينج يعتقد أن جيشه مستعد للقيام بذلك”.

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وكانت تصريحات كال، مختلفة عن تلك التي قدمها الجنرال مايك مينهان، قائد قيادة الحركة الجوية للقوات الجوية الأمريكية، الذي قال الشهر الماضي في مذكرة داخلية مسربة: "آمل أن أكون مخطئًا. أخبرني حدسي أننا سنقاتل في عام 2025”.

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