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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية عن كلمة الرئيس في افتتاح سايلو فوودز: أثلجت صدور المصريين

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، أثلجت صدور المصريين".

 

تمس المواطن المصري

واكدت “محروس” في بيان لها، أن كلمة الرئيس السيسي  بمثابة رسائل اطمئنان توضح لهم خارطة الطريق التي تسير عليها الدولة خاصة وأن الرئيس تحدث عن موضوعات استراتيجية متعلقة بالأمن القومي والاجتماعي وتمس المواطن المصري.

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن المواطنين كانت تحتاج أن يتم وضعها في صورة الوسط الاقتصادي العام للدولة، مضيفة أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم بأكمله ولم تنل بمصر فقط.

 

وأشادت "محروس" مؤكدة أن تأكيد القيادة السياسية لوجود مخزون كاف استراتيجي من السلع يعكس مدي قوة الدولة واتزانها رغم الأزمة الاقتصادية المالية الراهنة، لافتة إلي أن لم يكن كلمات الرئيس وحدها اليوم تحمل دلالة بل الحدث نفسه وهو افتتاح مرحلة ثانية من مشروع في مجال الصناعات الغذائية الذي يعكس مدي ثبات الدولة المصرية وأنها حاكمة جيدا لزمام حركتها التنموية فعلينا أن نفتخر بما تقدمه الدولة لنا من إنجازات في ظل الأزمات التي نواكبها سواء علي مستوي الشأن الداخلي للدولة أو علي الشأن الخارجي العالمي.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محافظة المنوفية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب تكنولوجيا المعلومات

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