عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: المشير طنطاوي تحمل الكثير من أجل مصر .. فيديو

الرئيس السيسي والمشير
الرئيس السيسي والمشير طنطاوي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المشير طنطاوي تحمل ما لا تطيقه الجبال من اجل مصر، إضافة إلى أن موقف السيسي في 30 يونيو و 3 يوليو تاريخي ولن ينسى. 
 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها في أي وقت، مؤكدا أن صادرات الغاز تبلغ 500 مليون دولار شهريا.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزارة الداخلية تؤدي دور مجتمعي كبير لخدمة المواطنين، مؤكدا أنه لم يكن ممكنا انجاز ما تم من مشروعات بدون الجيش.

 

مازالت مستمرة في طريقها

 

وأشار مصطفى بكري إلى أن مشروع حياة كريمة غير وجه الحياة في القرى، مؤكدا أن مصر قوية ومازالت مستمرة في طريقها. 

مصطفى بكري السيسي المشير طنطاوي مصر صادرات الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

ترشيحاتنا

لو معاك 100 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات 5 سيارات مستعملة

الواقعة أثارت الجدل.. ما علاقة دوران الخرفان حول نفسها بالزلزال الأخير؟

بعد إعلان بايدن خسارة بوتين.. بيان عاجل من الكرملين بشأن الحرب

اقرأوا الزهراوين في ليلة الجمعة .. داعية يكشف أسرارهما وفضلهما

شاهد.. فيضان رهيب يضرب جزيرة صقلية بـ إيطاليا

لأول مرة..تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان والهند لمواجهة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الإحساس بالشبع.. تعرف على فوائد تناول الحمص

عمر السعيد في ضيافة صدى البلد بعد تألقه في مسلسل "أزمة منتصف العمر"

مناسبة للتخسيس.. طريقة تحضير شوربة العدس الدايت

طب القوات المسلحة تنظم حفل تخرج الدفعة الأولى للدراسات العليا بعد حصول الطلبة على درجة الماجستير

فيديو

شكله اتغير .. ظهور مفاجئ لطفل كليب أنا لو حبيبك

علاقتنا بالجميع طيبة ..رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال افتتاح "سايلو فودز"

رسالة السيسي للأشقاء العرب وطمأنته للمصريين حول السلع الأساسية

استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وأزمة بسوريا بسبب فرق الإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ