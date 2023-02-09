بكري: المشير طنطاوي تحمل الكثير من أجل مصر .. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المشير طنطاوي تحمل ما لا تطيقه الجبال من اجل مصر، إضافة إلى أن موقف السيسي في 30 يونيو و 3 يوليو تاريخي ولن ينسى.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها في أي وقت، مؤكدا أن صادرات الغاز تبلغ 500 مليون دولار شهريا.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزارة الداخلية تؤدي دور مجتمعي كبير لخدمة المواطنين، مؤكدا أنه لم يكن ممكنا انجاز ما تم من مشروعات بدون الجيش.

مازالت مستمرة في طريقها

وأشار مصطفى بكري إلى أن مشروع حياة كريمة غير وجه الحياة في القرى، مؤكدا أن مصر قوية ومازالت مستمرة في طريقها.