تحذير..أعراض سرطان المعدة تشبه أمراض كثيرة

يعد سرطان المعدة من الأورام محدودة الانتشار وعدد الإصابات بها أقل من سرطان الثدي والرئة بكثير لذا عادة لايهتم معظم الأشخاص بمعرفة أعراضه

ولأن مشاكل الجهاز الهضمى عديدة وشائعة يصعب اكتشاف سرطان المعدة فى مراحله المبكرة خاصة أن غالبية الناس لاتعرف أعراض هذا المرض الخطير الذي يؤثر على الجسم كله.

نقدم لكم أهم الأعراض الرئيسية التى تكشف الإصابة بمرض سرطان المعدة مبكرا وذلك وفقا لموقع “ NHS”

حرقة في المعدة أو حمض الجزر

وجود مشاكل في البلع.

الشعور بالمرض

أعراض عسر الهضم مثل كثرة التجشؤ

الشعور بالشبع بسرعة كبيرة عند تناول الطعام

أعراض سرطان المعدة غير الشائعة

توجد مجموعة من أعراض سرطان المعدة التى لا تظهر إلا فى حالات قليلة من المصابين بهذا المرض الخطيرولكنها يمكن أن تكون مفتاح كشف الإصابة المبكرة ، وهى:

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

تكون كتلة في الجزء العلوي من البطن

ألم في الجزء العلوي من البطن

الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة

إذا كنت تعاني من حالة أخرى مثل مرض الجزر المعدي المريئي وفقد تصاب بأعراض مثل هذه بانتظام.

قد تجد أنك تعتاد عليهم ولكن من المهم أن يفحصك طبيب عام إذا تغيرت الأعراض أو ساءت أو لم تشعر أنك طبيعي.

