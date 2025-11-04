المجموعة الثانية من الرهبنة الفرنسيسكانية تفتتح رياضتها الروحية لعام 2025

افتتحت المجموعة الثانية من الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، رياضتها الروحية لعام 2025، وذلك بدير السيدة العذراء مريم، بالمقطم.

صلاة القداس الإلهي

تُقام فعاليات الرياضة الروحية تحت شعار "اجعلني إلهي أداةً للسلام"، المستوحى من صلاة القديس فرنسيس الآسيزي، في الفترة من الثالث، وحتى السادس من نوفمبر الجاري.

يقود إرشادات الرياضة الروحية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، حول "دعوة الراهب إلى السلام الداخلي ونقله إلى الآخر".

وأكد الأب المطران أن السلام الحقيقي يولد من قلب متحد بالمسيح، ومن حياة مكرسة للمحبة، والخدمة، كما تتضمن الرياضة الروحية أيضًا صلاة القداس الإلهي اليومي، والصلوات الفردية، والجماعية، وأوقات التأمل، مما يتيح للرهبان فرصة للتجدد الروحي، والتعمق في الدعوة الرهبانية.