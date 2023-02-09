وفد برلماني مصري بألمانيا يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب، وأحد المشاركين بالوفد البرلمانى المصرى لزيارة ألمانيا، إن الوفد سيبحث ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا خلال مشاركته بمعرض "فروت لوجيستكا" الدولى الذى يجمع كل دول العالم فى برلين، ومن المقرر أن يعقد الوفد البرلماني المصري عدة لقاءات مهمة مع مسؤولين من الحكومة الألمانية لبحث أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.

وقالت النائبة نيفين الكاتب، إنه تمت مناقشة كل المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية والمتطلبات التى تخدم زيادة الصادرات من الحاصلات الزراعية المصرية، مؤكدة أنه تم وضع الحلول والمقترحات لوضع خطة مستقبلية لزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية.

وأشارت الكاتب، إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا يمثل حجر الأساس للعلاقات الثنائية، مضيفة أن مصر تعتزم تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجالات مثل التجارة والصناعة.

وأكدت أن الزيارة تأتي في توقيت مهم بهدف دفع الاقتصاد المصري للأمام ودعم التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا وشريكا اقتصاديا مهما لمصر.