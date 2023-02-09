رونالدو يتقدم للنصر بثنائية أمام الوحدة في الدوري السعودي

تقدم فريق النصر على الوحدة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة عشرة لبطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي”.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر بهدف في الدقيقة 21 من متابعة لتمريرة عبد الرحمن غريب لينفرد بمرمى حارس الوحدة ويسددها في شباكه.

وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 40 من متابعة لتمريرة النجعي، ليسدد الكرة بين قدمي حارس الوحدة.

تشكيل النصر

وشهد تشكيل النصر تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان – عبدالله مادو – عبدالإله العمري – سلطان الغنام

خط الوسط: لويس جوستافو – عبدالله الخيبيري – عبدالرحمن غريب

خط الهجوم: سامي النجعي – جلال الدين مشاريبوف – كريستيانو رونالدو.