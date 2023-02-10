تامر حسني يتحد مع الهلال الأحمر المصري لمساعدة سوريا

اتحد الفنان تامرحسني مع الهلال الاحمر المصري في تقديم أكبر حملة تبرعات لشعب سوريا الشقيق في أزمة الزلزال الأخيرة والتي دعا فيها جمهوره لتقديم ما يستطيعون تقديمه من مساعدات و تبرعات بالاضافة لتبرعه الشخصي و مجهوده المعنوي مع الشباب المصري والسوري المتطوع داخل مصر مشاركاً الهلال الاحمر السوري ، ستبدأ الحمله في صباح اليوم في توقيت متوازي مع انطلاق الفريق المصري للاغاثه الدوليه متجهاً إلى سوريا.

والجدير بالذكر ان الفنان تامر حسني اطلق منذ أعوام أكبرحملة تبرع بالدم في التاريخ و تم تسجيلها في موسوعة جينيس ريكورد حيث جمع مع جمهوره في يوم واحد ١١٠ ألف كيس دم لبنك الدم المصري و المستشفيات الفقيرة.



وأيضاً قدم من قبل حملة من أكبر حملات التبرع بالمعونات والأدوية من خلال أكبر الشاحنات الناقلة لشعب فلسطين من خلال معبر رفح وسافر بنفسه وأشرف على إدخال المعونات والأدوية.

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