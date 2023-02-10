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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يتحد مع الهلال الأحمر المصري لمساعدة سوريا

تامر حسني
تامر حسني

اتحد الفنان تامرحسني مع الهلال الاحمر المصري في تقديم أكبر حملة تبرعات لشعب سوريا الشقيق في أزمة الزلزال الأخيرة والتي دعا فيها جمهوره لتقديم ما يستطيعون تقديمه من مساعدات و تبرعات بالاضافة لتبرعه الشخصي و مجهوده المعنوي مع الشباب المصري والسوري المتطوع داخل مصر مشاركاً الهلال الاحمر السوري ، ستبدأ الحمله في صباح اليوم في توقيت متوازي مع انطلاق الفريق المصري للاغاثه الدوليه متجهاً إلى سوريا.

والجدير بالذكر ان الفنان تامر حسني اطلق منذ أعوام أكبرحملة تبرع بالدم في التاريخ و تم تسجيلها في موسوعة جينيس ريكورد حيث جمع مع جمهوره في يوم واحد ١١٠ ألف كيس دم لبنك الدم المصري و المستشفيات الفقيرة.


وأيضاً قدم من قبل حملة من أكبر حملات التبرع بالمعونات  والأدوية من خلال أكبر الشاحنات الناقلة لشعب فلسطين من خلال معبر رفح وسافر بنفسه وأشرف على إدخال المعونات والأدوية.

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IMG_٢٠٢٣٠٢١٠_٠٠٤٠٣٧
IMG_٢٠٢٣٠٢١٠_٠٠٤٠٣٧

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06WkpE1y2mRYa9QaXDXVTpGYzCAGU1kuxgvhHtRNhAJaGnTokS61Qh4U8q1toSycHl&id=181524565276709&mibextid=qC1g

 

 

الفنان تامر حسني مساعدات تبرعات الهلال الأحمر الهلال الأحمر السوري الزلزال الأخير

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