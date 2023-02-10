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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر كبيرة في أسهم بورصة أمريكا

صدى البلد

سجلت المؤشرات الأمريكية تراجعًا جماعيًا عند إغلاق جلسة أمس الخميس بضغط من ارتفاع عائد سندات الخزانة بعد مزاد ضعيف لسندات لأجل 30 عامًا.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً إلى 3.73% وهو أعلى مستوى لها في نحو شهر، فيما تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 249 نقطة أي ما يعادل نحو 0.7% مسجلاً أسوأ جلسة له منذ بداية فبراير الحالي وسط تراجع جميع القطاعات،

وتصدر القطاع المالي قائمة الخاسرين بعد تراجعه بنسبة 1.3% بضغط من سهم "جيه بي مورجان تشيس"، فيما لامس مؤشر الداو جونز مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا البالغة نحو 33650 نقطة قبل أن يقلص من تراجعاته ويغلق فوقه بفارق بسيط.

طلبات إعانة البطالة

للمرة الأولى في 6 أسابيع، ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، لكنَّها ظلت عند مستويات تاريخية متدنية، مما يؤكد مرونة سوق العمل على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية.

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أظهرت بيانات وزارة العمل أمس الخميس أنَّ طلبات إعانة البطالة الأولية زادت بمقدار 13 ألف طلب إلى 196 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 فبراير، في حين كان متوسط التوقُّعات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" للاقتصاديين يشير إلى تسجيلها 190 ألف طلب.

أما الطلبات المستمرة التي تشمل طلبات الأشخاص الذين تلقوا بالفعل إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، فزادت بدورها إلى 1.69 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 28 يناير.

يذكر أن هذه البيانات تأتي بعد أسبوع من صدور تقرير حكومي منفصل أظهر زيادة غير متوقَّعة في الوظائف المسجلة على جداول الرواتب الشهر الماضي، في وقت انخفض فيه معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 53 عامًا.

وعلى الرغم من أنَّ التعديلات الموسمية والمراجعات الأخرى للأرقام لعبت دوراً في هذا المجال، لكنَّ مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنَّ مثل هذه البيانات تؤكد الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

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