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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز مرقة: أغنية “على بالي” فشلت في البداية

عزير مرقة
عزير مرقة

كشف الفنان عزيز مرقة عن كواليس أغنية “على بالي”، مشيرًا إلى أن الأغنية عند طرحها حققت فشلا ذريعًا في البداية قبل أن تكون سببا في تغيير مستقبله، وقال خلال حلوله ضيفًا على “كلام في الزحمة” على “نجوم إف إم”، مع مروان قدري ويارا الجندي، إنه عقب العمل في الإنتاج وتنظيم الحفلات قرر “التجربة” من خلال أغنية “على بالي”، منوهًا بأنها فشلت فشلا ذريعًا عند طرحها.

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وأشار إلى أنه عقب مرور عامين قرر إعادة تقديمها بشكل جديد من خلال البيانو، مؤكدًا: “انتشرت بعد ذلك ومستقبلي تغير”.

السوشيال ميديا
فيما تحدث مرقة عن السوشيال ميديا، قائلا إنه يمتلك فريقًا على قدر كبير من الكفاءة، قائلا: “السوشيال ميديا هو كلام الناس وهي عالم يشبه الواقع لكن ليس هو الواقع”.‎

كما سرد عن كواليس التفاعل مع المعجبين بعيدًا عن الحفلات الفنية من خلال جولاته بالشارع والغناء مع المعجبين، حيث قال إن أول خطوة قام بها في هذا الأمر كان من خلال محافظة الإسكندرية عقب حفل فني ألغيت لذا قرر تصوير فيديو ووجه دعوة لمقابلة المعجبين بأحد المناطق.

 

وتابع: “هذا الأمر بمثابة فرصة إني لو أنا فنان حقيقي هل أستطيع الخروج للشارع وسط الزحام وأستطيع ترفيه المتابعين مجانًا وهذه كانت أول تجربة وكنت خائف جدًا إن محدش ييجي، وعندما أعلنت الأمر وجدت توافد عدد كبير وصل للمئات بالنهاية”.

واستطرد مرقة: “عقب ذلك فهمت إنها وسيلة أن أعيش حياة بها احتكاك للجمهور”.

أغنية جديدة
فيما تحدث عن كواليس أغنية جديدة باسم “بحبك للسماء” قام بغنائها لأول مرة في “كلام في الزحمة” على “نجوم إف إم”، مشيرًا إلى أنها سيتم طرحها قريبًا.

وقال عزيز إنه كتب جزء منها خلال فترة كورونا، موضحا: “تركتها لمدة عامين والآن انتهيت منها”.

زيز مرقة الفنان عزيز مرقة السوشيال ميديا نجوم إف إم بحبك للسماء

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