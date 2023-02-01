عزيز مرقة يُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي.. الجمعة

يحيى المطرب الأردنى عزيز مرقة حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 3 فبراير بقاعة النهر في ساقية الصاوي في تمام السابعة مساء.



كان النجم الأردنى عزيز مرقة، قد طرح على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، والمنصّات الموسيقية، أحدث أعماله الغنائية، التى تأتى مع بداية موسم الشتاء، وهى بعنوان "ضلك أبكى" والأغنية من كلماته وتوزيع لوي حجازي، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية رقيقة، عن حالة حب متفردة، بها مناجاة من حبيب إلى حبيبته، التى تملك عزة نفس وكبرياء، وترفض أن تبوح بما تحمله من داخلها، رغم تعرضها للغدر من بعض الناس.

عزيز مرقة وسائق مصري

وأظهر مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقة صدمة سائق المصري الذي فوجئ بسؤال عزيز مرقة له بينما يجلس في الكرسي الخلفي من السيارة: : "انت تعرف الأغنية دي"، يجيبه السائق: "أيوه".

ويستمر عزيز مرقة في سؤال السائق المصري: مين بيغنيها؟" يجيبه السائق الذي لم يلاحظه: "عزيز مرقة"، ليرد عليه الفنان الأردني بينما ينظر السائق في حالة صدمة وضحك متبادل: "أنا عزيز مرقة".