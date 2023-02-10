نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج لا تعرف الرحمة...نصائح هاني الناظر للتخلص من التجاعيد... نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

ابعد عن النكد.. نصائح هاني الناظر للتخلص من التجاعيد بأبسط الحلول

التجاعيد من أكثر المشاكل الجلدية التي تواجه الكثير من الأشخاص وبالأخص الفتيات والسيدات، لأنها تؤثر على الشكل الجمالي بالسلب، وتظهر أحيانا التجاعيد نتيجة ممارسة بعض العادات الصحية والغذائية الخاطئة.

هذه الأبراج لا تعرف الرحمة| قساة القلب.. هل أنت منهم؟

الرحمة ومساعدة الغيرمن الصفات التي تميز بعض الأشخاص عن الأخرين، ولكن على الرغم من ذلك هنالك الكثير من الأشخاص يتسمون بقسوة القلب ولا يعرفون شيء عن الرحمة بالغير.

بألوان مبهجة.. نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

كم مدة بقاء الشخص على قيد الحياة تحت الأنقاض؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

قال الخبراء إن الأشخاص يمكنهم البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى أسبوع أو أكثر تحت أنقاض الزلزال، وهذا يتوقف على إصاباتهم وكيف حوصروا، وظروف الطقس.