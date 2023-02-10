كلوب يعلن إصابة جديدة في صفوف ليفربول قبل مواجهة إيفرتون

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إصابة لاعب جديد في صفوف الريدز، قبل مواجهة إيفرتون، المقرر لها الإثنين القادم، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة إيفرتون:" تياجو ألكانتارا عانى من إصابة من الفخذ وغاب عن تدريبات ليفربول خلال الأيام الماضية، ولا استطيع كشف المزيد من التفاصيل حول إصابته قبل التحدث مع الجهاز الطبي".

أضاف:" بالنسبة للاعبين المصابين، جوتا تدرب مع الفريق ويحتاج 3 أيام لكي يكون لائقا للمشاركة مع الفريق من جديدة، وفيرمينو وآرثر ميلو قريبان من العودة، لكن فان دايك لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت".

كان ليفربول تلقى هزيمة قاسية أمام وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.