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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد موسى: خناقة علا غانم وزوجها فكرتني بفيلم جمهورية إمبابة

علا غانم
علا غانم

سخر الإعلامي محمد موسى، من الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الفنانة علا غانم وزوجها وأثارت تفاصيلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "الأحداث دي بتفكرني بفيلم جمهورية إمبابة للفنان باسم سمرة والفنانة إيناس عز الدين.. علا غانم قالت إن زوجها سرق هاتفها المحمول وخواتم من يديها ويد والدتها وأخرجها من منزلها بملابس النوم "الروب" في منتصف الليل، ليرد زوجها عليها قائلا إنه حضر للفيلا ووجد بلطجية داخلها، وقال إنه متكسر وعنده قطع في إيده طوله 6 سنتيمتر، وانضرب من البلطجية اللي أحضرتهم علا ومن علا نفسها".

وتابع محمد موسى: "الحقيقة، مش فاهم إيه اللي يوصل العلاقة بين راجل ومراته للشكل ده ومشاكلهم تبقي علي الملأ.. والسؤال المهم هل زوجها مكانش عارف أنها ممثلة قبل ما يتجوزها.. لكن الغريبة أنه بيقول أنه بتعمل كده معاه عشان التريند.. مش فاهم مين الصح ومين الغلط بعد التلاسن اللي حاصل بينهم أشعل السوشيال ميديا وانتهي في النيابة".

مواقع التواصل الاجتماعي باسم سمرة محمد موسى السوشيال ميديا برنامج خط أحمر علا غانم

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