الزمالك خِسر إمام عاشور | تصريح ناري من مدرب بلوزداد بعد هزيمة الأبيض

كشف نبيل الكوكي المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري عن سعادته الشديدة بالفوز على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" كنا نعلم أن المباراة صعبة، ونعلم الظروف التي مر بها الزمالك مؤخرا، وحاولنا مجاراة الأمور في أول ربع ساعة، وكنا أفضل وأخطر في الشوط الثاني".

وأضاف الكوكي قائلا :" كنا نعلم أن الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره لأنه مجروح مؤخرا، وهذا جعل شباب بلوزداد حريص في الشوط الأول ولم نقدم الأداء الهجومي القوي".

وتابع المدير الفني قائلا:" أجرينا تعديلات في الشوط الثاني وكنا نسعى لزيادة الأهداف لأن مباريات دوري أبطال أفريقيا لابد أن تسجل فيها من نصف فرصة".

وأوضح الكوكي أنه يلعب دائما لتحقيق الفوز سواء داخل على ملعبه أو خارج ملعبه، وشدد على أن إمام عاشور لاعب كبير وكان هو اللاعب الوحيد في وسط الزمالك القادر على الزيادة هجوميا موخرا، ولم يستطع أي لاعب بالمنافس أداء هذا الدور اليوم.

واختتم المدير الفني حديثه قائلا :" كنا نضع نتائج الزمالك مؤخرا في الحسبان وحرصت على تجهيز اللاعبين جيدا، ولم نقدم مباراة مثالية اليوم ولكننا حققنا المطلوب أمام الأبيض".

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة، في حين يحتل الأبيض المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.