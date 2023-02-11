حبس صاحب شركة بالموسكي لاتجاره في النقد الأجنبي

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وكلفت جهات التحقيقات رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط صاحب شركة لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ،

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وإتخاذه من محل عمله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وعثر بحوزته على مبالغ مالــــية عملات "أجنبية - محلية" .

بمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.