مدرب المحلة: غياب التوفيق وراء الهزيمة بثلاثية من المقاولون

أكد عبدالباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن غياب التوفيق وراء خسارة فريقه على يد المقاولون العرب، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.



وقال أبو رجيلة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " استقبلنا هدف مبكر في ملعبنا أمام فريق يلعب على التحولات ودفاع المنطقة، ورغم ذلك أضعنا العديد من الفرص".



وأتم: " التوفيق حالف المقاولون في المباراة على حسابنا رغم أننا قد أضعنا العديد من الفرص".

المقاولون يفوز على الغزل

نجح فريق المقاولون العرب في تحقيق فوز كبير على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخرز عبد الرحمن خالد هدف تقدم المقاولون في الدقيقة الاولي عقب تمريرة بالرأس إلى عبد الرحمن خالد المنفرد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية مرت من تحت الحارس الحارس أحمد ميهوب وسكنت منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 64 أحرز لاعبو المقاولون العرب الهدف الثاني في شباك غزل المحلة من خلال كرة عرضية من مامادو نديكو نياس من يسارمنطقة الجزاء قابلها جوزيف أوتشايا بتسديدة من على حدود منطقة سكنت يمين المرمى.

ونجح عمر فتحي في إحراز الهدف الثالث في شباك غزل المحلة في الوقت القاتل 90+4 ليعلن تفوق فريقه بثلاثية نظيفة.

بهذه النتيجة تواجد المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 31 نقطة بينما تواجد المحلة في المركز السابع برصيد 26 نقطة بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وهبط بالزمالك إلى المركز السادس.