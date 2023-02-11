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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لون عيونك.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهور فبراير الكويت

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا ساهرا  ليلة أمس الجمعة 10 فبراير، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، وشاركها الحفل الفنان ماجد المهندس، الذي اختتم الجزء الثاني من الحفل. 

وقدمت نانسي عجرم، في الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (لون عيونك، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، على شانك، يا اطبطب). 

 

أعمال نانسي عجرم 

من جهة أخرى، حصدت نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتمكنت نانسي عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام، وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، طرحت كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلى كنعان، والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

وحرصت نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في استاد القاهرة.

 

أغاني ألبوم نانسي عجرم الجديد

احتفلت نانسي عجرم بوصول أحدث أغانيها “سلامات” إلى 10 ملايين مشاهدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، مرتدية جامبسوت باللون البيج، مع نظارة شمس باللون الأسود.

وعلقت عجرم على الصورة، قائلة: “10 ملايين مشاهدة لـ سلامات على يوتيوب، شكرا على حبكم ودعمكم”.

 

أحدث أغاني ماجد المهندس 

حصد ماجد المهندس مليون و25 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “عود البخور”، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، في منتصف شهر أكتوبر الماضي. 

أغنية “عود البخور” للفنان ماجد المهندس، من أشعار: جموح، ألحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، وتريات: هيثم سعدون، صولو عود: صادق جعفر، صولو قانون: حسن فالح، صولو ناي وساكسفون: وسام خصاف، صولو تشيلو: أحمد طه، جيتارات: باسم سعيد، ايقاعات: سمير القطان، هندسة صوت: حسين بركات، مكساج: جاسم محمد، إدارة إنتاج وفيديو آرت: علاء فياض، إشراف عام: علي الخوار .

 

أحدث أغاني ماجد المهندس

وحصد الفنان ماجد المهندس، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "لندن"، وذلك بعد طرحها على القناة الرسمي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، يوم 15 أغسطس الجاري. 

وأغنية “لندن” لـ ماجد المهندس، من كلمات: برقان، ألحان وإشراف: فهد الناصر، توزيع: سيروس، وتريات: تامر فايظي، ايقاع: ابراهيم حسن، جيتار: روكيت، كورال الامارات، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، هندسة صوت: حسين بركات - علي الدشتي - عبدالله العماني - عمرو صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد، فوتغراف: فؤاد مفلح، ستايلست: محمد عيد، كوافير: وليد بيدق، صالون خليل.

كما طرح ماجد المهندس، أحدث أغانيه التي تحمل اسم “نومة الظالم”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وحققت الأغنية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها. 

أغنية “نومة الظالم” لـ ماجد المهندس، من كلمات منصور الشادي، وألحان بندر سعد.

 

حفل نانسي عجرم
حفل نانسي عجرم
حفل نانسي عجرم
حفل نانسي عجرم
حفل نانسي عجرم
حفل نانسي عجرم
حفل نانسي عجرم
حفل نانسي عجرم
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