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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الطبية تستعد لـ بطولة مصر الدولية للتايكوندو 2023 بمشاركة 35 دولة

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للتايكوندو G1

 

أجرت اللجنة الطبية لبطولة مصر الدولية للتايكوندو G1 التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 15 فبراير الجاري تدريب طبي على الإسعافات والتعامل الطبي مع اللاعبين المشاركين في البطولة.


وحرص الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالبطولة على تطبيق نموذج محاكاة لإسعاف اللاعب المصاب أُثناء المباريات التي تقام بالبطولة.


وقبل إنطلاق أولى المباريات اليوم السبت، قامت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال بتقديم التدريب الطبي الخاص به، من أجل الاستعداد في حالة حدوث أي إصابات.


وينظم الاتحاد المصري للتايكوندو بطولة مصر الدولية السابعة G1 خلال الفترة من 11 حتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.


بينما تقام بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير  بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك.
ويقام خلال البطولة النسخة الأولى لبطولة مصر الدولية للباراتايكوندو يوم 16 فبراير.


وحرص مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى على توفير كافة الإمكانيات والدعم للدول المشاركة في البطولات ، حيث تعمل اللجنة المنظمة على مدار اليوم لتذليل أي عقبات وتنظيم مواعيد تدريبات المنتخبات استعدادا لانطلاق المنافسات.

التايكوندو اتحاد التايكوندو بطولة مصر الدولية للتايكوندو

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