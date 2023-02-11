آرسنال يستدرج برينتفورد لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق آرسنال نظيره برينتفورد، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، على حساب برينتفورد في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بلقب البريميرليج.

كان آرسنال سقط أمام إيفرتون بهدف دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وخاض آخر 20 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 16 مباراة، وتعادل مواجهتين وخسر مثلهما.

ويفتقد فريق آرسنال خدمات نجمه المصري محمد النني لفترة طويلة بسبب خضوعه لعملية جراحية “مؤخرا” في الركبة اليمنى.

على الجانب الآخر، يطمح فريق برينتفورد في تحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على آرسنال للهروب من منطقة الهبوط، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ترتيب آرسنال وبرينتفورد

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد برينتفورد في المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.