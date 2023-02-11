عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الآثار: تنظيم مسابقة سياحية للمصورين خلال أسبوع القاهرة

صدى البلد

تنظم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مسابقة سياحية للمصورين المشاركين بحدث أسبوع القاهرة للصورة "Cairo Photo Week" والذي يُقام تحت رعاية الوزارة بسينما راديو بقلب القاهرة خلال الفترة من ٨ وحتى ١٨ فبراير الجاري بمشاركة أكثر من ١٠٠ مصور من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها، أوضحت أيتن فؤاد مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه المسابقة تُقام تحت عنوان《Show Egypt Through Your Lens 》لاختيار أفضل الصور الترويجية لمصر ؛ حيث ستقدم الهيئة رحلة سياحية لأحد المقاصد المصرية للفائزين بالثلاثة مراكز الأولى.  

وأضافت أن هذه المسابقة تعد دعوة مفتوحة للفنانين للمشاركة فى الترويج للسياحة لمصر من خلال لقطات مصورة وفيديوهات مبتكرة، لافتة إلى أن الهدف من هذه المسابقة هو تسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة ومواقع أثرية فريدة وتراث مصرى، فضلا عن رفع الوعى السياحى والأثري لدى جميع فئات المجتمع بأهمية وعراقة وجمال المقاصد السياحية المصرية.

كما أكدت على حرص الهيئة على المشاركة فى تلك الأحداث الفنية التى تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وتشجيع الشباب على الابتكار، بالإضافة إلى أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتى ضمن خطة الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بما يساهم  في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف الأسواق السياحية.

تجدر الإشارة إلى أن أيتن فؤاد كانت قد شاركت فى حضور الافتتاح الرسمي لهذا الحدث. ويتضمن هذا الحدث مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات التي تتناول فنون التصوير المختلفة وكل ما يتعلق بصناعة الصورة والفيديو والأعمال الوثائقية والفنية «السينمائية والإعلانية».

IMG-20230211-WA0054
IMG-20230211-WA0054
IMG-20230211-WA0055
IMG-20230211-WA0055
IMG-20230211-WA0053
IMG-20230211-WA0053
السياحة وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة الترويج للسياحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

بينها القاهرة.. غطاء سحابي يغطي 9 محافظات وأمطار غزيرة خلال ساعات| تفاصيل

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

الكيلو بـ 250 جنيها| حل سحري لخفض أسعار اللحوم.. وتحرك برلماني عاجل

90 جنيها للبلدى .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 فبراير 2023

انخفاض مفاجئ.. أسعار الدواجن اليوم السبت 11 فبراير بالأسواق ومنافذ الزراعة

منتظركم .. خالد الغندور عن مباراة الأهلي فى مونديال الأندية

ترشيحاتنا

رسميا.. زيادة الإيجار القديم 15% لهذه الفئات والتطبيق بعد 20 يوما فقط

أكثر 5 سيارات مبيعات مجمعة محليًا في السوق المصرى

150 جنيها للجملى .. أسعار اللحوم والبلدية والمجمدة اليوم السبت 11 فبراير 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط برقم الجلوس عبر هذا الرابط

إلغاء المدمج.. الجامعات تترقب عودة التعليم المفتوح وفق ضوابط جديدة.. تفاصيل

انتخابات الصحفيين.. عمرو بدر يترشح على عضوية المجلس تحت السن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل طاجن خضار بالعدس أبو جبة

من غير ملابس تقيلة.. 3 خطوات تجعل بيتك أكثر دفئا في الشتاء

هاني الناظر يفجر مفاجأة عن فوائد الطعام.. لن تصدق

لون عيونك.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهور فبراير الكويت

فيديو

الأعمال المعروضة سطحية.. نادية الجندى تكشف سر غيابها عن السينما| شاهد

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ