مدبولي يتفقد خطوط إنتاج المصانع الغذائية بـ6 أكتوبر.. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أحد المصانع الغذائية لتصنيع شرائح البطاطس بـ٦ أكتوبر، واستمع لشرح المسئولين عن الدورة الإنتاجية للمصنع وحجم الإنتاج واحتياجات السوق المصري لهذه المنتجات وحجم العمالة وفرص العمل التي يوفرها المصنع، وتفقد خطوط الإنتاج داخل المصنع وتحدث مع العاملين القائمين علي الدورة الإنتاجية.

وكان رئيس الوزراء، قد قام بجولة في عدد من المشروعات الصناعية والعقارية المهمة بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة الدولة المصرية لدعم التصنيع وتعميق المكون المحلي في الإنتاج.

بدأ رئيس الوزراء زيارته بتفقد شركة "شيفت إي في" المصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، يرافقه كل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور علي الطيب، المدير التنفيذي للشركة.

وأثنى رئيس الوزراء على المشروع الذي يتماشى بشكل كبير مع توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دعم مثل هذه المشروعات، خاصة أنها نتيجة مجهود مجموعة من الشباب الطموحين. وفي غضون ذلك، حرص رئيس الوزراء على تجربة إحدى السيارات المُحولة وتجول بها في أرجاء المصنع، كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى آراء بعض العاملين في المصنع ومتطلباتهم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ مُفصل عن الشركة، قدمه الدكتور على الطيب، الذي أشار في بداية حديثه إلى أن شركة "شيفت إي في" هي شركة مصرية ناشئة، عمرها سنتان، ويعمل بها نحو ٨٠ مهندساً ومهندسة وعاملاً وعاملة، وتمكنت الشركة من استقطاب العديد من العقول المصرية المهاجرة، والعاملين من ذوي الخبرة في شركات سيارات عالمية.



وأكد "الطيب" أن شركة "شيفت إي في" تُعد أول شركة مصرية لتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، كما أنها الأولى عالميًا التي تقوم بالتحويل الصناعي للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لتعمل بالكهرباء باستخدام تكنولوجيا الـ Electrofitting المطورة محليًا؛ لتحويل أساطيل كاملة لتعمل بالكهرباء خلال ساعات قليلة.

وقال المدير التنفيذي للشركة: تركز الشركة على تحويل السيارات التجارية المستخدمة في أساطيل النقل لشركات اللوجستيات العالمية؛ في سبيل خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغير المناخي، وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من ٨٠%، وبتكلفة استثمارية صغيرة.

وتابع: تُطور الشركة حاليًا منتجات كهربائية لنقل الركاب لتصبح قادرة على خدمة قطاع أكبر من الـ ١.٥ مليون مركبة تجارية في الشارع المصري، وتسعي الشركة أيضًا إلى تصدير تكنولوجيا التحويل ومنتجاتها إلى الأسواق الناشئة ذات الاحتياجات المماثلة لمصر.

وأكد الدكتور على الطيب أن الشركة نجحت بالفعل في جذب استثمارات بقيمة ٩ ملايين دولار من صناديق استثمارية عالمية لم تستثمر في مصر من قبل؛ لبناء قدرة إنتاجية لأكثر من ٢٠٠٠ مركبة سنويًا، كما أنها في طريقها للحصول على استثمارات إضافية بقيمة ٢٠ مليون دولار للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى ١٠ آلاف مركبة سنويًا.