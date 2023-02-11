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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البسي هدومك قبل ما تتبرعي لضحايا زلزال سوريا.. هجوم ناري ضد ميريام فارس

ميريام فارس
ميريام فارس

حالة من الهجوم الشديد تعرضت لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد انتشار فيديو لها من حفلها أمس بكندا، وهى تعلن تبرعها بأجر حفلها لضحايا الزلزال في سوريا.

وكان الهجوم على ميريام فارس بسبب جرأة الفستان الذى ظهرت به في الحفل، وهو ما جعل عددا كبيرا من رواد موقع الصور الشهير إنستجرام ينتقدها ويطلب منها ارتداء ملابس أقل جرأة.

تعليقات الجمهور لـ ميريام فارس


وكانت معظم تعليقات الجمهور ضد ميريام فارس وفستانها الجريء حيث جاءت : روحي اشتري ملابس تسترك هما مستورين وربنا يغنيهم عنك وعن فلوسك.

فيما كتب أخر: طيب البسي الاول قبل ما تتبرعي.

 

ميريام فارس تحيى حفل بالمكسيك

وأحيت الفنانة ميريام فارس يوم 5 من شهر فبراير الماضي حفل غنائى ضخم للجالية العربية بالمكسيك، ويعتبر هذا الحفل هو الأول لها بالمكسيك كما صرحت من قبل.

وكانت ميريام فارس تروج لهذا الحفل عبر حسابها الشخصي لموقع إنستجرام عن حفلها الغنائي في المكسيك، قائلة: « العرض المباشر، لأول مرة في المكسيك، يوم الأحد 5 فبراير في بارسيلو ريفييرا، جراند ريزورت ».

 

ميريام فارس مع أولادها

واحتفلت الفنانة ميريام فارس،  بالكريسماس  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وشارت ميريام فارس جمهورها صورا جديدة برفقة ابنائها و بابا نويل ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

 

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