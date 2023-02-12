نشأت الديهي: مصر أول دولة دخلت شمال سوريا لمساعد ضحايا الزلزال.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الزلزال العنيف الذي حدث في تركيا وسوريا أدى لوفاة 27 ألف إنسان، مشيرًا إلى أن ما حدث عبارة عن أقدار أو غضب من الطبيعة، مؤكدا أن مصر أول دولة دخلت شمال سوريا لمساعد ضحايا الزلزال.



وتابع نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن العالم أجمع يتناول مقطعين فيديو عن ضحايا زلزال سوريا وتركيا، مشيرًا إلى أن المقطع الأول لفتاة سورية تحت الأنقاض تحمي شقيقها الأصغر بذراعها، وعندما حاول مداعبتها المسعف طالبته بإخراجها، قائلة: "طلعني واشتغل خدامة عندك".



وأضاف نشأت الديهي: "كلام الطفلة أثر فيا بشكل كبير للغاية، سوريا يا جماعة لا تستحق إلا كل خير، الشعب السوري العظيم العريق، لا يستحق أبدًا أن يعيش هذه الكارثة، رد الطفلة على المسعف كان مزلزلاً، لا أستطيع أن أستسيغ رد الطفلة، المشهد مؤلم بحق"، لافتَا إلى أن الغرب فرض عقوبات على سوريا، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وهذا يعتبر تمييز بين الضحايا على أساس سياسي.