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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة صادمة لعدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

الزلزال المدمر
الزلزال المدمر

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في تركيا مساء اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في البلاد إلى 22327.

وفي وقت سابق من السبت كان المرصد السوري قد أكد ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في عموم مناطق سوريا إلى 5200،  وارتفع عدد الضحايا في كلا البلدين إلى أكثر من 27500.


وأعلنت وزارة الصحة السورية مساء اليوم، ارتفاع عدد الضحايا في مناطق سيطرة الحكومة إلى 1408 قتلى، بينما تم تسجيل 2341 إصابة.

وقال الدفاع المدني السوري"الخوذ البيضاء" مساء السبت ارتفاع عدد القتلى في شمال غرب سوريا إلى 2167 بينما تخطى عدد الجرحى الـ3000.

وأعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث اليوم، عن اعتقاده بأن عدد ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا سيتجاوز 40 ألف قتيل.

وقال غريفيث خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "من الصعب للغاية إعطاء تقدير دقيق لأن الأنقاض لم يتم إزالتها بعد، لكنني متأكد من أن عدد القتلى سيتضاعف أو يزيد".

وأضاف غريفيث: "تواجه سوريا وقتاً أكثر صعوبة في التعامل مع تداعيات هذه المأساة بسبب سنوات الحرب".
 

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